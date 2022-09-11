Йдуть за першими очками в УПЛ: Динамо підсилилось перед грою проти Львова

У неділю, 11 вересня, київське Динамо зіграє у "домашній" матч проти Львова. Поєдинок, у якому кияни спробують вперше у сезоні перемогти, відбудеться на Арені Львів".

Повернення захисника та нападника

Підопічні Мірчі Луческу підходять до цього матчу без набраних очок та здобутих перемог. Кияни за два матчі забили лише два голи. Натомість пропустили аж шість. Справи Львова теж не кращі – один бал у двох поєдинках.

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За те є й добрі новини із розташування Динамо. У загальну групу команди повернулись основний захисник Ілля Забарний та нападник Владислав Ванат. Обидва пропускали попередній матч Ліги Європи проти Фенербахче (1:2).

Забарний пропускав через шлункову інфекцію, а Ванат – через запалення м'яких тканин гомілки.

Кадрові втрати киян

Матч Динамо – Львів відбудеться 11 вересня. Стартовий свисток на "Арені Львів" пролунає о 17:00.

Однак після гри проти турецького клубу Динамо отримало серйозні кадрові втрати. Голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко через отримані травми вирушили у Барселону. Обидва лідери "біло-синіх" будуть прооперовані в Іспанії.

Бущан пропустить близько місяця, а от Шапаренко через розрив "хрестів" не зіграє шість місяців.

Також через пошкодження різного характеру не вийдуть на поле воротар Руслан Нещерет та захисник Денис Попов.