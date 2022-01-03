Дуже хочеться здобути пояс для нашої країни, – тренер Голуб про титульний бій Берінчика
Джерело:24 канал
Єгор Голуб, тренер непереможного Денис Берінчика, поділився думками про титульний бій боксера. Денис вже 6 разів захистив пояс WBO International, але досі не отримав шанс битися за звання чемпіона світу.
Голуб: Ми будемо чекати й надіятися отримати свій шанс
В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Голуб заявив, що Берінчик вже заслужив право битися за чемпіонський пояс, адже 6 разів захистив титул WBO International.
Варте уваги Не можна сказати, хто кращий, – тренер Берінчика порівняв Усика та Кличка
"У Берінчика шостий захист титулу WBO International. Наче 5 захистів дозволяють боксувати за титул чемпіона світу. У рейтингу він третій, але я думаю, що зараз буде другий після цього бою. Тому що Лопес йде у 63,5 кілограма", – сказав тренер.
У черзі на титульний бій проти володаря поясів WBC, WBO, WBA, IBF Джорджа Камбососа відразу декілька боксерів. Серед них Василь Ломаченко, Девін Хейні, Джервонта Девіс.
Голуб заявив, що разом з Берінчиком чекатиме титульного шансу, щоб привезти чемпіонський пояс в Україну.
Це завдання промоутера все це вирішити. Від цього втомлюєшся стільки чекати. Ми будемо чекати й надіятися отримати свій шанс побоксувати. Дуже хочеться себе перевірити і здобути пояс для нашої країни,
– заявив Голуб.
- Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик провів 16 боїв на професійному ринзі та всі виграв.
- Українець посідає третє місце у рейтингу WBO та 9-е – в IBF. У попередньому бою Берінчик переміг росіянина Існу Чанієва.