Дуже хочеться здобути пояс для нашої країни, – тренер Голуб про титульний бій Берінчика

Єгор Голуб, тренер непереможного Денис Берінчика, поділився думками про титульний бій боксера. Денис вже 6 разів захистив пояс WBO International, але досі не отримав шанс битися за звання чемпіона світу.

Голуб: Ми будемо чекати й надіятися отримати свій шанс

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Голуб заявив, що Берінчик вже заслужив право битися за чемпіонський пояс, адже 6 разів захистив титул WBO International.

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"У Берінчика шостий захист титулу WBO International. Наче 5 захистів дозволяють боксувати за титул чемпіона світу. У рейтингу він третій, але я думаю, що зараз буде другий після цього бою. Тому що Лопес йде у 63,5 кілограма", – сказав тренер.

У черзі на титульний бій проти володаря поясів WBC, WBO, WBA, IBF Джорджа Камбососа відразу декілька боксерів. Серед них Василь Ломаченко, Девін Хейні, Джервонта Девіс.

Голуб заявив, що разом з Берінчиком чекатиме титульного шансу, щоб привезти чемпіонський пояс в Україну.

Це завдання промоутера все це вирішити. Від цього втомлюєшся стільки чекати. Ми будемо чекати й надіятися отримати свій шанс побоксувати. Дуже хочеться себе перевірити і здобути пояс для нашої країни,

– заявив Голуб.

Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик провів 16 боїв на професійному ринзі та всі виграв.

Українець посідає третє місце у рейтингу WBO та 9-е – в IBF. У попередньому бою Берінчик переміг росіянина Існу Чанієва.