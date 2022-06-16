Думали не про змагання, а про те, як залишитися живими, – Ляхова про жахливе 24 лютого

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова пригадала свій перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Атлетка розповіла, як покидала Суми.

Ляхова: Намагалися швидко втекти із Сум

Сама легкоатлетка є уродженкою Луганської області, але повномасштабне вторгнення зустріло її у Сумах, яке теж межує з російським кордоном. Ольга Ляхова розповіла про той жахливий ранок, який назавжди змінив життя усіх українців.

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Ляхова разом із сім'єю намагалась якнайшвидше покинути місто, щоб вивести маленьку донечку у безпечне місце. Ольга зізналась, що у той момент в бомбосховищі у її голову навіть не приходили думки про майбутні змагання.

Я прокинулася 24 лютого і прочитала новину, що майже вся Україна зазнала бомбардувань з боку Росії. Ми зібрали всі свої валізи і намагалися швидко втекти із Сум, оскільки вони дуже близькі до російського кордону. У моєму місті щодня лунали повітряні тривоги. Ми щодня ховалися у бомбосховищах. Ми думали не про змагання, а лише про те, щоб залишитися живими,

– розповіла легкоатлетка.

Під час війни у Ляхової померла бабуся

На жаль, війна забрала життя рідної людини бігунки. У середині березня Ляхова повідомила жахливу новину – у неї померла бабуся, яка до останнього залишалась у рідному Рубіжному, що у Луганській області. Зв'язок із жінкою обірвався ще 9 березня, а про смерть Ольга дізналась від сусідки.

Ймовірно, що смерть бабусі легкоатлетки була після масової пожежі у будинках, яка спалахнула внаслідок обстрілів загарбників. Точна причина смерті жінки не була названа. Через постійні обстріли, які не припиняються, Ляхова навіть не змогла приїхати, щоб попрощатись із бабусею, за що попросила у неї пробачення.