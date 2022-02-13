Дудченко зробив шалений прорив на 37 позицій, Підручний за межами топ-10 персьюту

Чоловіча гонка переслідування продовжила змагальний день на Олімпіаді-2022. Усі українці потрапили у топ-25 найкращих.

Дивовижний Фійон-Має

Україну у чоловічому персьюті представляли три біатлоністи – Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. Хоча була інформація, що останній пропустить переслідування, щоб поберегти сили на естафету, пише 24 канал.

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Кантен Фійон-Має попри сильний вітер жодного разу не схибив на стрільбищі та став олімпійським чемпіоном у персьюті.

Боротьбу за друге місце виграв Тар'єй Бьо, який випередив Гофера та Логінова. Представник ОКР, який після останньої стрільби виїхав другим, здобув "бронзу".

Невдала стрільба українців

Українським біатлоністам не вдалось з нулів розпочати цю гонку. Підручний схибив одного разу, у Прима та Дудченко пішли на два штрафні кола. Капітан чоловічої команди відправився на друге коло 12-м. Прима втратив у позиціях – 23-те місце.

На другій стрільбі Йоганнес Бьо дав шанс суперника, двічі схибивши на другій лежці першими двома пострілами. Цим скористався француз Кантен Фійон-Має, який скоротив відставання вже до 12 секунд.

На жаль, Підручний та Прима вслід за Бьо двічі влучили у "молоко". Не вдало наші хлопці спрацювали на лежці. Більшість біатлоністів поїхали на штрафні кола через сильний вітер на стрільбищі.

Після другої стрільби Дмитро та Артем вийшли на трасу з 16-м та 26-м результатом. Єдиний з українців, хто вибив 5 із 5-ти був Дудченко та за рахунок "чистої" стрільби підійнявся за позиціями – 40-ве місце.

Подарунок від Бьо-молодшого

Після першої стійки все перевернулось із ніг на голову, новий лідер з'явився у гонці. Ним став француз Фійон-Має. Бьо-молодший потрапив у порив та лише двічі попав у мішень – три промахи. Йоганнес вже з п'ятьма хибами виїхав на трасу лише п'ятим.

Підручний та Прима теж не впорались з вітром та поїхали на два штрафні кола. Дудченко вибив 4 із 5-ти. На передостаннє коло найвище виїхав Дмитро, але через стрільбу випав із топ-20 – 21-ше місце.

Щось неймовірне у гонці створив Фійон-Має. Француз вибив усі мішені у переслідування, коли його конкуренти багато разів заходили на штрафні кола. Кантен із відривом поїхав за золотою нагородою Олімпіади-2022.

Спекотна боротьба та нулі українців

Дуже цікава боротьба була за друге та третє місця. Одразу три біатлоністи претендували на "срібло" та "бронзу". Серед них були Лукас Гофер, Едуард Латипов та Тар'єй Бьо.

Підручний нарешті відстрілявся з нулем на четвертій стрільбі та виїхав на трасу 13-м. Прима теж підтримав партнера по команді та вибив нуль – 17-те місце. Дудченко теж показав 5 із 5-ти. Усі українці змогли потрапити у топ-25 найкращих.

Результат гонки

1. Кантен Фійон-Має (Франція) 39:07.5

2. Тар'єй Бьо (Норвегія) + 28.6

3. Едуард Логінов (ОКР) +35.3

…

13. Дмитро Підручний (Україна) +3:38.4

18. Артем Прима (Україна) +3:52.3

23. Антон Дудченко (Україна) +4:29.0