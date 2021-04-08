Дублін можуть виключити з числа міст, що приймають Євро-2020: причина

Футбольна асоціація Ірландії (FAI) не в змозі надати гарантії допуску глядачів на матчі Євро-2020 в Дубліні. Про це FAI повідомила УЄФА 7 квітня.

У Ньоні, де розташована штаб-квартира УЄФА, нібито вже отримано від Футбольної асоціації Ірландії повідомлення про те, що у футбольних властей країни немає ніяких гарантій того, що в Дубліні зможуть бути присутніми вболівальники на матчах майбутнього чемпіонату Європи.

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Виходячи з цього, існує ймовірність того, що столицю Ірландії виведуть з пулу міст, які прийматимуть Євро-2020.

Хто може замінити Дублін

Спочатку було заплановано, що на дублінській арені "Авіва Стедіум", трибуни якої можуть вмістити 51 700 глядачів, будуть проведені три матчі групи E за участю збірних Польщі, Словаччини та Швеції.

За інформацією журналіст агентства AP Робі Гарріса, ці ігри будуть перенесені до Англії.

У середу, 7 квітня – дедлайн УЄФА для міст-господарів чемпіонату Європи. Готовність прийняти глядачів на своїх матчах підтвердили в Амстердамі, Більбао, Санкт-Петербурзі, Бухаресті, Римі та Копенгагені.

Євро-2020 відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року. Збірна України зіграє у групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.