Дубль Бензема врятував Реал від ганебного фіаско проти Ельче: відео

Реал 13 березня приймав Ельче у рамках 27 туру іспанської Ла Ліги. "Королівський клуб" ледь не зазнав чергової ганьби у сезоні.

Реал – Ельче 2:1

Голи: Бензема, 73, 90+1 – Кальво, 61

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У першому таймі Бензема не скористався чудовою передачею від Вінісіуса – м'яч пролетів повз стійку. Дуже гостро відповіли гості. Карільйо відгукнувся на прострільну передачу з флангу у штрафний, футболіст Ельче вже бачив м'яч у сітці воріт Реала, але на заваді голу став голкіпер Куртуа.

Команди за нулів на табло пішли на перерву. Після відпочинку гості шокували "вершкових". Кальво зіграв найкраще на другому поверсі після подачі з кутового. М'яч від поперечини залетів у ворота – 0:1. Не такого початку другого тайму хотіли побачити мадридці.

Вольова перемога

Понад 10 хвилин знадобилось команді Зінедіна Зідана, щоб зрівняти рахунок. Бензема головою спрямував м'яч у володіння Ельче після верхової передачі з флангу – 1:1.

Каземіро потужно пробивав з-за меж штрафного, але його удару не вистачило влучності.

Здавалось, що зустріч завершиться нічиєю, але французький нападник Бензема вважав інакше. Карім отримав класне скидання від Родріго та в один дотик пробив у дальній кут воріт – 2:1 дубль у активі форварда.

Підопічним Зідана вдалось уникнути фіаско у Ла Лізі. Після цього матчу "Королівський клуб" посідає із 57 очками друге місце. Реалу вдалось дещо наблизитись до лідера, яким є Атлетіко. "Матрацники" 13 березня зіграли в нульову нічию з Хетафе. Між двома клубами з Мадрида тепер різниця у 6 очок.

Ельче йде біля підвалин таблиці – 17 місце. У їх активі лише 24 пункти.

Реал – Ельче відеоогляд