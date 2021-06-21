Дружини футболістів збірної України зачарували вбраннями перед грою з Австрією: фото

Футболісти збірної України зустрінуться з Австрією на Євро-2020 за особливої атмосфери. Гравців нашої команди у Бухаресті підтримають їх дружини.
Чарівні дружини футболістів перед матчем Євро
До Бухареста підтримати українську команду приїхали Маргарита Степаненко, Юлія Кривцова, Юлія Пятова, Анна Матвієнко і Христина Яремчук.
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Дружини футболістів збірної України прибули в Бухарест у яскравих сарафанах з вишивкою та патріотичними кольорами.
Фото інстаграм Юлії Кривцової
Фото інстаграм Юлії Кривцової
Фото інстаграм Маргарити Степаненко
Фото інстаграм Юлії Кривцової
Україна – Австрія: що відомо
- Команди зустрінуться у Бухаресті на "Національному стадіоні" у рамках 3-го туру групи C. Поєдинок розпочнеться о 19:00.
- Україні достатньо нічиєї, щоб посісти друге місце та зіграти в 1/8 фіналу проти Італії. Якщо Україна програє, то посяде третю сходинку й може покинути Євро.