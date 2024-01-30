Дружина Усика показала архівні фотографії ще під час вагітності

В українського боксера Олександра Усика народилася донька. Він вчетверте став батьком.

Його дружина Катерина вперше опублікувала пост в інстаграмі після народження дівчинки, яку назвали Марією. Вона показала архівні фотографії ще під час вагітності.

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Дружина Усика показала милі фото

Дуже дякую за привітання. Так приємно. Багато теплих слів. Я теж бажаю всім миру і діточок. А ще я ще раз роблю висновок, що пишаюся своєю країною, людьми і нашими лікарями,

– написала вона.

Зазначимо, що про те, що Усик вчетверте став батьком повідомив український ведучий Слава Дьомін. Він розповів про це 29 січня. Коли ж точно народилася у боксера донька – невідомо.

За словами ведучого, дівчинка народилася з вагою майже 5 кілограмів і зростом 58 сантиметрів. Вона з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків.

Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.

, Усик разом із дружиною також виховують доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла.