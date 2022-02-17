Дружина Маліновського потрапила в скандал через висловлювання про війну на Донбасі та Росію
Джерело:Tribuna.com
Дружина українського футболіста Руслана Маліновського Роксана опублікувала в соцмережі пости, які викликали обурення в читачів. Згодом їй довелося пояснити свої вчинки.
Роксана Маліновська виклала в себе в сторіс в instagram пост російського блогера, де дві руки готуються до рукостискання. Одна з них розфарбована в кольори російського прапора, друга – в кольори українського.
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У цьому дописі російський блогер переконує, що "якщо кожен викладе собі у сторіс ці дві дружні руки, то до кого-небудь точно дійде, що Україна нам не вороги, а брати". Правда цього тексту майже непомітно у сторіс.
Скриншот з інстаграм-сторіз дружини Маліновського
Після цього Роксана Маліновська виклала скриншот переписки з одним із читачів.
Переписка з підписником / Скриншот
А після цього ще декілька. В останньому вона пояснила свій вчинок.
Ціллю моїх слів було те, що війну не ведуть прості люди, а не заперечення війни як такої. Я також не можу потрапити до себе додому уже багато років, і моя родина теж постраждала… І я в курсі, що наша країна воює з Росією і що відбувається на Донбасі. Не варто перекручувати, якщо не вистачає розуму зрозуміти мої думки. Всім міранчук та добра. І так, я хочу, щоб Крим був українським. Невже хтось думає інакше,
– написала Роксана Маліновська.
Допис Роксани / Скриншот
Правда згодом вона видалила ці сторіс. Цілком можливий, що останній через помилку. Міранчук – це російський футболіст, який виступає за італійську Аталанту, як і Руслан Маліновський. Ймовірно, що Роксана Маліновська писала "всем мира и добра", але через автовиправлення вийшло "всем миранчук и добра".
Тож згодом вона записала відео.
Ясна річ, що я, як і всі ми, хочу, щоб у нас в країні нарешті був мир та спокій. І я хочу, щоб Крим знову став Україною, як і всі. І я не розумію, навіщо навішувати ці ярлики. Мені та моїй сім'ї Росія ніколи не була ні близька, ні рідна. Чому ви думаєте, що може бути інакше,
– заявила Роксана Маліновська.
Відео з поясненнями Роксани Маліновської:
Зараз її сторінка в інстаграмі закрита.