Чому б не запросити до збірної японця: перша леді Франції розвеселила порадою Дешама

Дружина президента Франції Бріжит Макрон завжди була взірцем елегантності та стилю. Крім того, перша леді слідкує за грою мільйонів та навіть іноді підказує тренеру "Ле Бльо" Дідьє Дешаму.

На минулому тижні Дідьє Дешам та перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали одну з лікарень міста Реймс. Там вони поспілкувалися з представниками ЗМІ, яких серед іншого цікавили футбольні питання.

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Дружина Макрона розвеселила Дешама

Один із журналістів поцікавився у головного тренера збірної Франції, чи слідкує він за виступами Реймса, який грає у Лізі 1.

У мене (у збірній Франції, – 24 Канал) немає жодного гравця з Реймса. Але я дивлюся на команду так само як і на всі інші французькі та закордонні клуби. Те, що тут відбувається, – дуже добре,

– відповів Дешам.

Тут до розмови втрутилася перша леді Франції, яка вирішила підказати тренеру, кого можна запросити з Реймса.

Є японець, який дуже добре грає у Реймсі! Як його звуть? Так, Іто, точно. Він дуже хороший. Ми повинні викликати його в команду Дідьє! Чому б тобі не взяти його?,

– зробила пораду Бріжит Макрон.

Але відповідь Дешама, напевно, розчарувала дружину президента Франції.

"Ну, тому що він японець", – зі сміхом відповів Дешам.

Японці з Реймса

Зазначимо, що 30-річний Дзуня Іто грає за Реймс з літа 2022 року. На рахунку вінгера 8 голів у 58 матчах за французьку команду. Також у Реймсі є ще один японський легіонер – Кейто Накамура. Але обидва футболісти вже заграні за головну збірну Японії, а тому не мають права грати за інші збірні. Тож такий нюанс не врахувала перша Франції.