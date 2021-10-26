Дружина Ікарді пояснила, чому пробачила чоловіку зраду з повією

Дружина форварда ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара пробачила свого чоловіка за зраду. Хоча подружжя вже готувало документи на розлучення.

Поставила крапку у зраді

Дружина відомого футболіста опублікувала спільне фото з чоловіком. Вона написала, що їй було боляче від того, що сталося. Вона також повідомила, що Ікарді дав згоду на розлучення.

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"Наступного дня він написав мені листа, якого мені ніколи ніхто не писав: "Я дав тобі все і в тебе є все. Я сподіваюся, що ти зможеш бути щасливою, бо це зробить і мене щасливим". Тоді я зрозуміла, що я, маючи все, не маю нічого, якщо я не з ним", – написала Ванда.

Дружина Мауро Ікарді переконана, що ця ситуація допоможе їй з чоловіком стати сильнішими як парі і як сім'ї.

Важливо, що ми мали волю покласти край нашій восьмирічній історії, але наша душа втомилася плакати, і ми вільно вибрали одне одного. Кохаю тебе,

– наостанок написала дружина форварда ПСЖ.

Раніше Ванда Нара публічно звинуватила свого чоловіка у зраді.

Подружжя одружились весною 2014 року.

Пара виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.

Ванда також є агентом свого чоловіка.

Текст публікації Ванди Нари в інстаграмі:

Фотографії, які я завантажувала в останні місяці, показують, наскільки ми хороші і наскільки ми щасливі. Від того, що сталося, мені було дуже боляче. Я кожен день просила Мауро про розлучення. Коли він зрозумів, що шляху назад немає, він сказав мені, що ми не можемо так продовжувати, і якщо розлука – єдиний спосіб покласти край такому болю, то ми повинні це зробити.

Ми пішли до адвоката. Через два дні Мауро прийняв усі умови, і я підписали договір. На наступний день він написав мені лист, який мені ніхто не писав: "Я дав тобі все, і у тебе є все, я сподіваюся, ти будеш щаслива, тому що це зробить мене щасливим".

І тут я дещо зрозуміла: маючи все, я нічого не маю, якщо я не з ним.

Я впевнена, що цей важкий момент, який ми переживаємо, зміцнить нас як пару і як сім'ю. Важливим є те, що у нас обох була можливість покласти край нашій 8-річній історії, але, втомившись від сліз, ми знову вільно обрали один одного. Я люблю тебе, Мауро.