Дружину Довбика спантеличив фанат, який неправильно вказав ім'я Циганкова: скриншот листування

Юлія Довбик, дружина українського форварда Жирони Артема Довбика, показала листування з футбольним вболівальником. У неї попросили футболку з двома підписами.

Зокрема у неї попросили футболку з підписом Артема Довбика та Віталія Циганкова. Вона відреагувала на прохання вболівальника.

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Дружина Довбика показала листування з вболівальником

Зазначимо, що у Жироні немає футболіста з іменем Віталій Циганков. Ймовірно, вболівальник мав на увазі Віктора Циганкова.

"От мені цікаво, люди просять футболки з підписами, але банально не знають як звати людину, чию футболку вони просять? Це взагалі як? Викликаю пояснювальну бригаду", – написала Юлія і своєму інстаграмі.



Листування з вболівальником / Скриншот

Статистика гравців у нинішньому сезоні

У поточному сезоні Віктор Циганков провів 21 матч у чемпіонаті Іспанії, відзначившись 6 забитими голами та 3 асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

На рахунку Артема Довбика залишається 14 забитих м'ячів та 5 гольових передач у 24 поєдинках Ла Ліги.

Українські футболісти продемонстрували різний рівень гри у матчі проти Райо Вальєкано: Циганков відзначився голом, тоді як Довбик був помітний кількома невдалими спробами.