Другий тест на COVID-19 Санітри виявився негативним: тренера можуть допустити до Олімпіади
Джерело:ФБУ
Тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра здав позитивний тест на COVID-19 після прибуття у Пекін, де відбудеться Олімпіада-2022. Результат повторного тестування Санітри виявився негативним.
Санітра здав ще один тест
Сайт Федерації біатлону інформує, що Санітра здав позитивний тест на коронавірус вранці 27-го січня. Пізніше другий антиген тест показав негативний результат.
Дізнайтесь більше Тренер збірної України з біатлону здав позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін
Санітра здав третій ПЛР-тест, результати якого очікуються у найближчі години.
Після цього буде ухвалено рішення, чи зможе Санітра продовжувати працювати далі, чи змушений буде піти на самоізоляцію.
Біатлон на Олімпіаді-2022
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4-го лютого й триватимуть до 20-го лютого. Біатлонні гонки будуть відбуватися 5 – 19 лютого.
Представники чоловічої збірної України ніколи в історії не здобували нагороди на Олімпіаді.
До складу збірної України потрапили чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко й Артем Тищенко.