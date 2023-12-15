Агресорам не місце на Іграх-2024: вже другий олімпійський чемпіон готовий бойкотувати турнір

Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня прийняв рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024. Для замилювання очей від ганьби, на яку пішла організація, атлети з країни-агресорки та її посіпаки змагатимуться в нейтральному статусі.

Таким рішенням обурилася велика частина спортивної спільноти. Вона вимагає не допускати до турніру агресорів, адже на святі спорту не місце атлетам із країни, що розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

До теми Наплювали на смерті українців: МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024

Ще один чемпіон готовий бойкотувати Олімпіаду

Знайшлися й ті, хто готовий не тільки говорити, а й діяти. Спочатку про можливий бойкот Олімпіади в Парижі, у разі присутності там росіян, заявив гравець збірної Латвії з баскетболу 3х3 Науріс Мієзіс. Тепер стало відомо, що його підтримав і партнер по команді Карліс Ласманіс, повідомляє ukrbasket із посиланням на LETA.

Ми з Наурісом в одному човні. Я з ним повністю згоден. Звісно, ми маємо спостерігати за тим, як поводитимуться українці, коли до Олімпіади будуть допущені спортсмени з Росії та Білорусі. Але зараз така ситуація, що якщо вони там, то нас із Наурісом у Парижі, мабуть, не побачите.



Сподіваюся, Міжнародний олімпійський комітет все ж таки змінить своє рішення і росіян та білорусів не пустять до Парижа,

– заявив Ласманіс.

Нагадаємо, що збірна Латвії стала олімпійським чемпіоном із баскетболу 3х3 серед чоловіків на Іграх-2020 у Токіо. Крім Науріса Мієзіса та Карліса Ласманіса, у команді також грали Агніс Каварс і Едгарс Круміньш.