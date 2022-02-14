Друга ракетка світу для Костюк: українські тенісистки отримали суперниць на турнірі у Дубаї

Одразу три українські тенісистки стартують в основній сітці престижного турніру WTA 500 у Дубаї. Українки отримали своїх суперниць.

Усі суперниці з топ-70

Еліна Світоліна зійдеться на корті з 65-ю ракеткою світу з Єгипту Маяр Шериф. Також своїх опоненток отримали інші українки Марта Костюк та Даяна Ястремська, які успішно пройшли кваліфікацію престижного турніру, пише 24 канал.

Варто дізнатись Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, Світоліна зберегла позицію у топ-15

Найскладніший старт дістався 19-річній Костюк. Киянка зіграє проти білоруски Аріни Соболенко, яка займає другу позицію у рейтингу WTA.

Ястремська спробує свої сили проти тенісистки з Румунії Іріни Бегу (WTA №54).

Напередодні цього турніру українки змінили свої позиції у рейтингу WTA. Лише Світоліна залишилась на 15-й сходинці.

Ястремська та Костюк підійнялись у списку на три та дві позиції відповідно. Марта розпочала новий тиждень з особистим рекордом у рейтингу – 49-те місце.

Усі матчі українок у Дубаї відбудуться 15 лютого.