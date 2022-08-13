Друга перемога Зінченка: Арсенал у гольовій перестрілці обіграв Лестер – відеоогляд

Лондонський Арсенал 13 серпня зіграв вдома проти Лестер у 2-му турі АПЛ. Клуб Олександра Зінченка розпочав новий сезон без поразок.

Арсенал – Лестер 4:2

Голи: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартінеллі, 75, Саліба, 53 (авт.) – Меддісон, 74

Олександр Зінченко вдруге поспіль вийшов у стартовому складі "канонірів", як і Габріел Жезус, який теж перейшов в Арсенал із Манчестер Сіті. Вже з перших секунд стало зрозуміло, що на нас чекатиме дуже цікаве та багате на голи протистояння, пише 24 канал.

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На 23-й хвилині Жезус із м'ячем опинився у штрафному суперника та з невигідної позиції зумів закинути м'яч за комірець голкіперу "лисиць". Дуже красивий гол розмочив нулі на табло – 1:0.

Ще до перерви Габріел оформив дубль. Арсенал зароби право на кутовий, який став результативним. М'яч знайшов голову гравця Лестера, який скинув його на дальню стійку, де перебував Жезус, який головою впритул запхав м'яч у сітку воріт гостей. Рахунок став 2:0 на користь Арсенала.

Міг Жезус забивати другий гол і раніше. Але після класного закидання від Зінченка черпачком Габріел пробив повз дальній кут.

Наприкінці першого тайму на газоні у штрафному Арсенала опинився Варді. Нападник Лестера сигналізував, що голкіпер "канонірів" невдало зіграв на виході та зачепив його. Суддя одразу вказав на 11 метрів, але через декілька хвилин сам вирішив переглянути відеоповтор. Після якого скасував пенальті. Варді симулював, а Ремсдейл не фолив.

На перерву лондонський клуб пішов з комфортною перевагою у рахунку 2:0.

Продовження грандіозного матчу

Початок другої частини матчу був ще цікавішим, ніж перша 45-хвилинка.

На 53-й хвилині м'яч від голови Саліби залетів у ворота Арсенала – курйозний автогол, який додав інтриги поєдинку. Рахунок скоротився до 2:1.

Не минуло й двох хвилин, як підопічні Мікеля Артети знову зробили різницю у два м'ячі. Воротар Лестера безглуздо зіграв на виході, не зумів спіймати м'яч. Жезус відібрав його та перевів на вільного Джаку. Швейцарцю залишалось лише забити у порожні ворота – 3:1.

Ударним вийшов проміжок із 74-ї по 75-ту хвилини. Дві хвилини – два голи. Спершу Меддісон знову дещо скоротив рахунок до 3:2, але вже у наступній атаці Мартінеллі збільшив перевагу "канонірів" 4:2.

Зінченко провів на полі 77 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних. Замість нього на полі з'явився Кіран Тірні

Арсенал переграв Лестер з рахунком 4:2. Це друга перемога поспіль для лондонського клубу на старті нового сезону АПЛ.

Відеоогляд матчу Арсенал – Лестер