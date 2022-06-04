Довелося знімати спіднє: Камбосос ледь не провалив процедуру зважування

У Мельбурні відбулася офіційна процедура зважування учасників вечора боксу. У головній події івенту на ринзі зустрінуться Джордж Камбосос та Девін Хейні.

Боксерові довелося повністю роздягнутися

Австралійський боксер Джордж Камбосос пройшов процедуру зважування лише з другої спроби. Чемпіону дали дві години, щоб виправити ситуацію, пише 24 канал.

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Камбосос з першої спроби не зміг вкластися в ліміт легкої ваги (61,2 кілограма) і показав на вагах 61,4 кілограма. З другої спроби він вклався і ліміт – 60,8 кілограма.

У Хейні не було проблем зі зважуванням – 61,2 кілограма з першої спроби.

Відео повторного зважування

Австралієць прокоментував процедуру зважування.

Як я зігнав зайву вагу? Та не зганяв я нічого. Просто сходив попісяв. Все просто. Це все мистецтво війни. Це все обман і підступність. Нехай вірять у те, що у мене якісь там проблеми. Все пройшло за планом. Так, я зробив це спеціально,

– сказав Джордж.

Виступ австралійця

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