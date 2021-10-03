Довелося втрутитися Вернидубу – футболісти Шерифа влаштували бійку на полі: відео

Шериф українського тренера Юрія Вернидуба здобув чергову перемогу в чемпіонаті Молдови. Однак сам матч запам'ятався більше сутичкою на полі за участі футболістів.

На 76-й хвилині матчу між Мілсамі та Шерифом за рахунку 0:1 на полі виникла сутичка між футболістами. Гравець господарів поля Ігор Ламбарський вдарив ззаду по ногах Емонда Аддо. Це не дуже сподобалося футболісту, тож він вирішив "відповісти" тим же – вдарив суперника. Правда рукою в обличчя. Від удару Ламбарський впав на газон.

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До місця сутички одразу збіглися всі – від футболістів до тренерів. Арбітр матчу одразу ж показав червону картку Аддо.

Але сутичок на полі це не зупинило – футболісти почали штовхати один одного. Тож довелося навіть втрутитися тренерам – Юрій Вернидуб заспокоював як своїх футболістів, так доводив щось і суперникам.

Сам матч закінчився мінімальною перемогою Шерифа. Мілсамі ж зазнали першої поразки в чемпіонаті та опустилися на друге місце. Шериф йде третім з відставанням у шість очок. Але в команди одразу три матчі в запасі.

Відео бійки на матчі Шерифа