Доведеться все переосмислити, – Мессі натякнув на закінчення кар'єри у збірній після ЧС
Джерело:Goal
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не впевнений у продовженні своєї кар'єри у збірній після чемпіонату світу-2022. Про це він розповів після матчу проти Венесуели у відборі на Мундіаль.
Мессі: У збірній Аргентини чудовий колектив
Аргентина достроково відібралася на чемпіонат світу-2022. В останньому матчі проти Венесуели аргентинці перемогли з рахунком 3:0, а Мессі відзначився голом.
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Я справді не знаю, що буде у червні, вересні. Після чемпіонату світу мені доведеться все переосмислити, добре це чи погано,
– сказав футболіст.
"У збірній Аргентини чудовий колектив. Люди мене дуже люблять і з кожним днем дають мені дедалі більше. Я дуже вдячний. Це приносить мені радість щоразу, коли я приїжджаю до Аргентини.
Після перемоги на Кубку Америки та багато іншого. Все йде своєю чергою, а на полі все легше. Перемога допомагає зробити все приємнішим та простішим", – зазначив аргентинець.
- Для Мессі чемпіонат світу в Катарі стане п'ятим у кар'єрі. Лише одного разу Аргентина з ним змогла здобути медалі: "срібло" у 2014 році після поразки у фіналі Німеччині.
- У відборі на чемпіонат світу-2022 Мессі зіграв 15 матчів, забивши сім голів.