Це було важливо, – Довбик зізнався, чому обрав Рому та що стало вирішальним фактором

На початку серпня трансферна сага навколо Артема Довбика добігла свого кінця. Він зробив вибір на користь італійської Роми.

Протягом довгого часу фаворитом на українського нападника вважався мадридський Атлетіко. Проте в останній момент перемовини з "матрацниками" зірвалися.

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Чому Довбик обрав "вовків"

Форвард збірної України пояснив, чому вирішив перейти саме в Рому. Він заявив, що вирішальним фактором стали розмови з керівництвом клубу та головним тренером.

"Я ухвалив рішення перейти в Рому після розмови з Деном Фрідкіним. Він справив на мене хороше враження, змусив мене відчути себе важливим, розповівши мені, чого він від мене чекає. Але я також говорив з Де Россі та Гізольфі.

Раніше я ніколи не розмовляв із власниками клубу, і це було важливо. Вони пояснили мені довгостроковий проєкт. Я вірю в них, а вони – в мене. Рома багато інвестує, клуб хоче робити велику справу. Я знаю, що майбутнє буде світлим", – сказав Довбик.

Артем також додав, що вважає Рим правильним місцем для себе та відзначив уболівальників "вовків":

Рома – це правильний клуб для мене, у нього є амбіції та голод. А ще тут є хороший стадіон, чудове місто та фантастичні вболівальники. Я був у Римі лише один раз, під час чемпіонату Європи у 2021 році. Але це був період коронавірусу, та і я ж був у збірній – за три дні побачив небагато, скоро надолужу.

Український форвард назвав головну ціль команди на сезон і заявив, що з нетерпінням очікує на римське дербі.

"Цілі на сезон? Усі знають, наскільки важливе дербі – як для вболівальників, так і для клубу. Можу лише обіцяти, що докладу всіх зусиль, щоб виграти цей матч. У мене в голові вже є кілька голів, які потрібно забити, але я не говоритиму про них.

Ми повинні повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома відсутня в цьому турнірі занадто довго", – резюмував Довбик.

. Артем Довбик став найдорожчим продажем в історії Жирони. Він майже вдвічі перевершив попереднього рекордсмена Алейша Гарсію, який у нинішнє трансферне вікно перебрався в Баєр.

Зазначимо, що свій наступний матч Рома проведе 10 серпня проти Евертона Віталія Миколенка. Стартовий свисток пролунає о 19:00.