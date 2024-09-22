Довбика прорвало: українець забив вдруге поспіль за італійську Рому

Зміна головного тренера "Роми" позитивно подіяла на форварда "вовків" Артема Довбика. Український футболіст записав до свого активу вже другий гол.

У неділю, 22 вересня в Італії відбуваються матчі 5-го туру Серії А. Римська Рома приймала на власному полі Удінезе, пише 24 Канал.

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Як забив Довбик свій другий гол в Італії

Після чотирьох стартових матчів суперники опинилися на протилежних полюсах турнірної таблиці: Удінезе на другій сходинці, а Рома – 17-й. Втім, це не вплинуло на Артема Довбика, який вийшов у стартовому складі "вовків"

Вже на 19-й хвилині матчу українець зняв павутину з воріт "біло-чорних". Артем отримав чудовий пас від Ель-Шаараві та бездоганним ударом відправив м'яч до сітки воріт суперника.

Відео голу Довбика

Зазначимо, що це другий гол Довбика за римлян. У минулому турі форвард забив Дженоа. Поєдинок проти Удінезе вже п'ятий для Артема за Рому.