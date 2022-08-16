До Серії А подати рукою: герой Євро-2020 Довбик близький до переїзду в Італію

Найкращий бомбардир УПЛ у минулому сезоні Артем Довбик може продовжити кар'єру в Італії. Нападником серйозно цікавиться Салернітана.

Велика втрата для дніпрян

Клуб із Серії А планує орендувати Довбика у Дніпра-1, але з правом обов'язкового викупу. Але і тут є певні умови. Артему потрібно забити певну кількість голів, а Салернітана повинна зберегти прописку у топовій лізі Італії.

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Раніше було відомо, що Салернітана, Болонья та Торіно, які цікавились українським форвардом, не готові були втамувати фінансові смаки Дніпра-1. Дніпряни хотіли виручити за трансфер футболіста збірної України 12 мільйонів євро. Італійські клуби не були готові платити за Довбика більше 6 мільйонів.

Для українського клубу втрата Довбика буде відчутною. У минулому сезоні, який через повномасштабне вторгнення росії був закінчений достроково, Артем за 17 матчів забив 14 голів та став найкращим бомбардиром УПЛ. Нападник дніпровського клубу випередив динамівця Віктора Циганкова.

Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2024 року. За даними Transfermarkt , вартість нападника оцінюють у лише 5 мільйонів євро. Але нинішній клуб Артема захоче виручити значно більше.

Нагадаємо, що 25-річний форвард має досвід виступів за кордоном. Лише у серпні 2020-го футболіст повернувся у Дніпро-1 із Мідтьюлланна з Данії.

Вже 18 серпня Дніпро-1 розпочинає свій шлях у єврокубках. У цей день клуб Довбика проведе "домашній" матч кваліфікації Ліги Європи проти АЕК Ларнака.