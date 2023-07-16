Довбик користується попитом: у клубу Циганкова з'явився конкурент на підписання форварда

16 липня 2023, 14:47
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Джерело:

Tuttomercatoweb

Найкращий бомбардир УПЛ останніх двох сезонів зацікавив ще одного представника із топових чемпіонатів. Проте трансферна вартість може стати на заваді переходу.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик увійшов до сфери інтересів клубу Серії А. Салернітана шукає опцію посилення лінії атаки й українець є одним із пріоритетних кандидатів.

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Продовження контракту з віцечемпіоном УПЛ може стати перепоною для трансферу

Салернітана не готова заплатити за українця суму, яку хоче отримати Дніпро-1 (орієнтовно 15 мільйонів євро), проте розглядає варіант із орендою з правом викупу.

З такою ж проблемою щодо компенсації за трансфер намагається щось вирішити і головний перетендент на футболіста – іспанська Жирона, за яку грає Віктор Циганков. Клуб українця сподівається залучити кошти через власників Манчестер Сіті, які опосередковано володіють і каталонцями.

Такі труднощі у клубів виникають через продовження контракту Довбика з Дніпром-1 до літа 2025 року, що автоматично підвищило його трансферну вартість. Попередня угода діяла до кінця поточного року та вже з 1 липня він міг підписувати попередній контракт із будь-яким клубом світу без дозволу віцечемпіона УПЛ.

Чим Артем Довбик привернув увагу до себе клубів із топових чемпіонатів

На Євро-2020 забив вирішальний гол у ворота Швеції в 1/8 фіналу. За три сезони Довбик став найкращим бомбардиром в історії Дніпра-1. На його рахунку 53 голи та 13 асистів у 84 матчах у всіх турнірах за клуб. Артем став найкращим снайпером двох останніх чемпіонатів УПЛ, забивши 14 та 24 голи відповідно.
Автор: Денис Іваненко