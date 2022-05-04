Дороги розійшлись: чи продовжить лідерка збірної України Джима працювати з Велепцем

У жіночій збірній Україні з біатлону відбулись зміни на тренерському містку. Стало відомо, чи буде лідерка команди Юлія Джима далі тренуватись під керівництвом вже екснаставника збірної Уроша Велепця.

Кравченко: Ми з нею розмовляли, вона погодилась

Новий головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко розповів про майбутнє Юлії Джими. Лідер збірної вперше з 2015 року тренуватиметься не під керівництвом словенця Уроша Велепця.

До теми Велепець розповів, чи продовжить співпрацю з Джимою після свого відходу зі збірної України

Дороги біатлоністки та словенського наставника розійшлись. Сталось це після того, як Велепець офіційно покинув збірну України. Тепер словенець працюватиме зі німецькою командою.

Олександр Кравченко розповів, що Джима погодилась на пропозицію тренуватись із командою. Такі пропозиції надійшли іншим біатлоністкам.

Юля Джима буде працювати з нами в команді. Ми з нею розмовляли, вона погодилась. Розмовляв також з Оленою Білосюк, планую особисто зв’язуватись з Іриною Варвинець, Юлею Журавок, Настею Меркушиною, Дар’єю Блашко щодо роботи в команді,

– розповів старший тренер.

Вперше з 2018 року Джима готуватиметься до нового сезону разом із командою "А".

Що раніше про співпрацю з Джимою говорив Велепець

Лідерка жіночої збірної дізналась про інформацію про перехід Велепця у збірну Німеччини лише після офіційного оголошення. Урош запевнив, що не міг попередньо щось розповідати та коментувати.

Вже колишній тренер збірної України був не проти продовжити роботу з Джимою. Однак все склалось інакше.

Відзначимо, що саме під керівництвом словенця біатлоністка почала показувати серйозні результати.

Чи будемо й далі працювати разом? Треба в неї запитати, чи будемо продовжувати. Треба поспілкуватись, подивитись, які є подальші варіанти співпраці в цьому сезоні. Якщо буде можливість і бажання, то, авжеж, я за те, щоб з нею і надалі працювати. Потрібна мотивація. Потрібно говорити про це, ми цього ще не робили. Я буду вдома за два дні, будемо зідзвонюватись,

– ось що говорив Велепець.

На останній зимовій Олімпіаді у Пекіні Джима не заїхала у медалі, але продемонструвала серед дівчат найкращий результат. Юлія тричі фінішувала у десятці найкращих за підсумками гонок.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну сезон для українських біатлоністів закінчився достроково. Декілька із них відклали у сторону гвинтівку, лижі та пішли на службу. Серед таких є Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та інші.