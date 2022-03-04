На дорогах та полях повно ваших трупів, – дружина Усика звернулася до росіян з бомбосховища

Олександр Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області. Його родина залишилася в Україні.

Катерина Усик: Тут вони просто гарматне м'ясо

Раніше дружина непереможного боксера зверталася людей, які проживають у Криму. В окупованому півострові проживають рідні Катерина та Олександра.

До слова Таких сикунів у світі немає, як ви, – дружина Усика звернулася до жителів Криму

Катерина Усик розкритикувала жителів Криму та назвала їх "сцикунами".

Цього разу вона звернулася до громадян Росії. Відеозвернення дружина боксера записала з бомбосховища.

"Я звертаюсь до всієї Росії, у Крим уже марно спілкуватися. Дівчатка, мами, жінки, бабусі, не пускайте, будь ласка, своїх чоловіків, ховайте їх кудись. Тому що тут вони просто гарматне м'ясо. Просто м'ясо", – сказала дружина Усика.

Ми маємо повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Врятуйте своїх дітей! Я ще раз вас прошу,

– наголосила Катерина.

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