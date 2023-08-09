Суперник Динамо по Лізі конференцій передасть Україні допомогу на майже 2 мільйона доларів

Грецький Аріс вирішив простягнути руку допомоги нашій країні. Компанія-власник клубу відправить медикаменти на солідну суму.

Світова спільнота активно згуртувалась навколо України у війні проти Росії. Країни Європи допомагають нашій країни зброєю, фінансами та в гуманітарному плані.

Дивіться з нами Аріс – Динамо: онлайн-трансляція дебютного матчу киян в Лізі конференцій

Долучився до пожертви вирішив грецька футбольна команда Аріс, який має зіграти проти Динамо у Лізі конференцій. Клуб оголосив, що компанія-власник Amani Swiss відправить Україні медичну допомогу.

Випробування українського народу не мають кінця. Минають місяці, атаки на країну продовжуються, а дефіцит товарів у критично важливих секторах, таких як охорона здоров’я, збільшується. З глибоким співчуттям Amani Swiss у співпраці з Coherus Biosciences та Direct Relief вирішили допомогти на практиці та відправити в Україну гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільйона доларів. Мова про спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та людей, які страждають від синдрому радіаційної кислоти. Цією пожертвою ми хочемо на практиці продемонструвати нашу солідарність з дружнім українським народом в той час, коли він потребує допомоги кожного з нас,

– йдеться у заяві.

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Amani Swiss є грецькою багатопрофільною компанією, яка працює в різних галузях технології, охорони здоров’я, туризму, готельного бізнесу та нерухомості. Компанія придбала Аріс у 2019 році.

Нагадаємо, що Аріс прийме Динамо в рамках Ліги конференцій у четвер, 10 серпня, в Салоніках. Початок – о 21:15 за київським часом. Матч-відповідь пройде у Бухаресті 17 серпня.