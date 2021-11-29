Доннарумма отримав трофей імені Льва Яшина – найкращого воротаря року
Джерело:24 канал
Джанлуїджі Доннарумма отримав нагороду імені Льва Яшина. її вручають найкращому воротарю року під час церемонії "Золотий м'яч".
Чергове визнання Доннарумми
Донарумма у голосуванні випередив Едуара Менді, Яна Облака, Едерсона, Мануеля Нойєра, Еміліано Мартінеса, Каспера Шмейхеля, Тібо Куртуа, Кейлора Наваса та Саміра Хандановича
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Це не перша нагорода для Доннарумми. Зі збірної Італії він став переможцем Євро-2020, де також був визнаний найкращим гравцем турніру. Саме він відбив три пенальті у фіналі проти Англії.
В голосуванні за "Золотий м'яч" італієць посів десяте місце.
Варто додати, що Доннарумма випередив Наваса в голосуванні за нагороду Льва Яшина. Але програє костариканцю боротьбу за місце у стартовому складі ПСЖ.