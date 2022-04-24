Донька Зінченка вперше відвідала матч Манчестер Сіті: зворушливі кадри

Маленька донечка Олександра Зінченка вперше завітала на матч, де грає її татко. Дружина футболіста Влада поділилася милими кадрами з трибун.

Донька Зінченка вперше підтримала татка з трибун

У матчі проти Уотфорда в українського гравця була потужна підтримка. Схоже, що присутність донечки та дружини додала йому неабиякої мотивації.

До речі Зінченко записав на свій рахунок асист в матчі АПЛ: відео результативної дії

Адже Зінченко відзначився результативною передачею в матчі 34-го туру АПЛ. Для українця це третій асист у поточному сезоні.

Влада поділилася зворушливими світлинами з трибун.

Дружина Олександра додала до кадрів емоційний текст. Вона написала не лише про перший візит донечки до стадіону, але й згадала про війну в Україні.

Ми продовжуємо жити і переживати радісні моменти. Але не відчуваємо себе радісними чи щасливими жодної секунди, поки вороги топчуться по нашій землі. Діти в Україні в цей день повинні усміхатись, пізнавати світ, тішити своїх батьків і бути щасливими. Натомість вони ховаються у підвалах, бояться, сумують і навіть гинуть. Бо зло так захотіло,

– заявила Влада.

Повний текст дружини Олександра

Про цей день я обов’язково розкажу своїй донечці. Вона знатиме, що в цей день, багато років тому, вона вперше прийшла на стадіон, де грав її тато. Окрилений підтримкою, він відзначився результативним пасом і його команда перемогла суперника. А ще в цей день нашу рідну країну бомбили і нищили. На нашій території випалювали життя окупанти, злі росіяни. Не путін, не політики, а росіяни. Це вони в цей весняний день вдарили ракетами по Одесі, там загинуло немовля. Тій дитинці мама вже не розкаже, що таке добро і зло.

Ми продовжуємо жити і переживати радісні моменти. Але не відчуваємо себе радісними чи щасливими жодної секунди, поки вороги топчуться по нашій землі. Діти в Україні в цей день повинні усміхатись, пізнавати світ, тішити своїх батьків і бути щасливими. Натомість вони ховаються у підвалах, бояться, сумують і навіть гинуть. Бо зло так захотіло…



Про цей день я розповідатиму доньці коли Україна буде вільною і наш ворог вже буде переможеним. Пройде вже чимало часу, але ці дні ми не забудемо і не пробачимо ніколи.