Донбас розгромив Сокіл та виграв другий матч фінальної серії плей-офф УХЛ

У Дружківці 18 квітня відбувся другий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому Донбас приймав київський Сокіл. Після поразки в першому поєдинку кияни поступилися і в другій грі.

Донбас – Сокіл 5:1 (2:0; 1:0; 2:1)

До теми Донбас переміг Сокіл у першому матчі фінальної серії плей-офф УХЛ

Донбас вийшов вперед вже на 6 хвилині: Віталій Лялька з розвороту відправив шайбу у ближній кут воріт Георгія Дубровського.

Через хвилину господарі реалізували більшість завдяки влучному кидку Андрія Сигарьова.

На початку другого періоду дубль оформив Віталій Лялька, який закинув в більшості. Донеччани змогли ще двічі реалізувати чисельну перевагу в середині третього періоду.

По голу закинули Андрій Бірюков та Віталій Карамнов.

Соколу вдалося забити шайбу престижу. Віталій Андрейків кидком від синьої лінії встановив підсумковий рахунок у матчі 5:1.

Тепер серія переїздить до Києва. Сокіл зіграє з Донбасом 21 і 23 квітня. Початок обох матчів о 18:00