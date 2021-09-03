Донбас дебютував в Лізі чемпіонів з прикрої поразки в серії булітів

Донбас дебютував в групі Ліги чемпіонів матчем проти данського Рунгстеда. Це була перша гра в єврокубку в історії українського хокею.

Донбас – Рунгстед 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0 ОТ, 2:0 за булітами)

Голи: Медвєдєв, 18, Пересунько, 54 – Андерссон, 34, Грен, 48

До слова Хокейний клуб Донбас підписав американського захисника

У першому періоді українська команда вийшла вперед. Далі гості змогли не лише зрівняти рахунок, але і вести – 2:1. За шість хвилин до завершення основного часу Пересунько зрівняв рахунок. В овертаймі не було закинутих шайб.

Врешті переможців визначали в серії булітів. Донбас не впорався з трьома спробами поспіль. Натомість Ольссон і Андерссон закинули дві шайби. Все вирішив четвертий нереалізований буліт Міхаіла Стефановича. У підсумку донеччани жодного разу не змогли вразити ворота в серії булітів.

Для українців гра завершилася з рахунком 2:3. Донбас – з одним очком на старті Ліги чемпіонів.