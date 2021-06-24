Доля дала нам другий шанс, – Зубков оцінив вихід України у плей-офф Євро-2020

Збірна України 29 червня зіграє у плей-офф Євро-2020 проти Швеції. Вінгер команди Олександр Зубков поділився очікування перед грою та розповів про своє відновлення від травми.

Шанс реабілітуватись в очах уболівальників

Українська збірна вийшла у плей-офф Євро-2020 лише завдяки результату матчу Швеція – Польща, який завершився звитягою шведів (3:2). Наші футболісти спостерігали за поєдинком у готелі. Олександр Зубков розповів про удачу України та про сильні сторони суперника.

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Вінгер вважає, що шведи своїм результатом дали другий шанс для збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Українці привітали один одного та пішли на вечерю.

Безумовно, довелося трохи понервувати. У будь-якому випадку, доля дала нам другий шанс, я вважаю, гріх таким шансом не скористатися. Ми були в цей момент на вечері. Як тільки гра закінчилася, всі раділи, один одного вітали,

– сказав Зубков.

Зубков відновлюється від травми

Футболіст флангу отримав травму у матчі проти Нідерландів у першому турі Євро-2020. Олександр достроково покинув поле та пропустив наступні два поєдинки проти Північної Македонії та Австрії.

На пресконференції гравець розповів, що його відновлення перебуває на фінальній стадії. Зубков плаває у басейні та працює у тренажерному залі. Вже 25 червня Олександр сподівається приступити до бігової роботи. Усе йде за планом, тому не виключено, що футболіст зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро.

Сильні сторони Швеції

За словами Зубкова, тренерський штаб України до маленьких частинок розбере гру шведів. Команда буде серйозно готуватись до матчу проти їх же рятівників на цьому чемпіонаті Європи. Відзначимо, що Швеція у статусі лідера групи Е вийшла у плей-офф. Вона випередила самих іспанців та залишила за спиною Словаччину та Польщу.

Я бачив їхні ігри з Іспанією і Польщею. Можу сказати, що проти Іспанії вони грали в оборонний футбол і дуже добре це робили. Також у них є хороша лінія атаки і кваліфіковані гравці, які можуть розібратися один в один і вичавити з мікромоменту гол,

– розповів вінгер.

Команда Андрія Шевченка матиме перевагу під час підготовки. Українські футболісти мають на два дні більшу перерву між матчами, ніж шведи. Наш наступний суперник – дуже організована команда. Але на думку Зубкова, Україна знайде свій шанс та скористається ним на усі 100%.

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток судді на стадіоні у Глазго (Шотландія) пролунає о 22:00.