Бокс можуть виключити з Олімпіади: під загрозою важка атлетика

Міжнародний олімпійський комітет назвав три додаткові види спорту, які увійдуть до програми Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Зокрема йдеться скелелазіння, серфінг та скейтбординг.

Під загрозою історичні дисципліни

Всі ці види спорту були вперше представлені на Олімпіаді у Токіо, а також заплановані на майбутні Ігри в Парижі у 2024-му.

До теми Брейк-данс і серфінг офіційно включили в програму Олімпіади-2024

Президент МОК Томас Бах зазначає, що ці види спорту, які орієнтовані на молодь, можуть витіснити три історичні олімпійські дисципліни: бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство.

Наприкінці січні 2022-го року напередодні Олімпійських ігор у Пекіні на сесії МОЗ розглянуть петицію щодо додавання скелелазіння, серфінгу та скейтбордингу до списку 28 базових олімпійських видів спорту.

У Парижі до олімпійської програми додадуть ще й брейк-данс. Проте до Ігор-2028 включення цього виду спорту навіть не обговорюється. Оскільки МОК встановлює ліміт у 10,5 тисяч учасників Олімпійських ігор, щоб обмежити витрати та складність.

Проте з включенням до Олімпійських ігор нових видів спорту, під загрозою виключення з основних олімпійських видів опинилися бокс, важка атлетика і сучасне п'ятиборство.

Протягом більш ніж сторіччя ці три види спорту мали олімпійський статус. Вони можуть бути потенційно включені до програми Лос-Анджелеса-2028, як додаткові під час сесії МОК у 2023 році. Проте відбудеться, якщо їхні міжнародні федерації нададуть достатні обіцянки щодо реформ.