До збірної України з баскетболу викликали 15 гравців на матчі кваліфікації Кубку світу

4 листопада 2021 , 18:39
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Джерело:

ФБУ

У листопаді чоловіча національна збірна України проведе перші матчі кваліфікації Кубку світу-2023. Тренерський штаб збірної України визначився із розширеною заявкою з 15 гравців, які готуватимуться до цих ігор.

Команда Айнарса Багатскіса в рамках стартового ігрового вікна відбору 26 листопада в Тбілісі зіграє проти збірної Грузії, а 29 листопада вдома, у київському Палаці спорту, протистоятиме команді Північної Македонії.

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Для підготовки до матчів команда збереться в Києві 20 листопада.

Розширена заявка чоловічої збірної України

  • Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Олександр Липовий (усі – Прометей), Віталій Зотов, Іссуф Санон (обоє – Дніпро), Олександр Кобець (Будівельник)
  • Форварди: Богдан Близнюк (Будівельник), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Андрій Войналович (Київ-Баскет), В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов (обоє – Дніпро), В’ячеслав Петров (Прометей)
  • Центрові: Володимир Герун (Бююкчекмедже, Туреччина), Дмитро Скапінцев (Київ-Баскет), Артем Пустовий (Гран-Канарія, Іспанія)

Варто додати, що в цих матчах збірній України не допоможуть обоє наших баскетболістів, які виступають в НБА – Олексій Лень та Святослав Михайлюк. Адже в американському чемпіонаті не передбачені паузи на матчі національних збірних, тому в них в той час будуть ігри регулярного чемпіонату.

Календар матчів збірної України

Україна під час жеребкування потрапила до групи G, де її суперниками стали Іспанія, Грузія та Північна Македонія

  • 26 листопада 2021. Грузія – Україна
  • 29 листопада 2021. Україна – Північна Македонія
  • 24 лютого 2022. Іспанія – Україна
  • 27 лютого 2022. Україна – Іспанія
  • 1 липня 2022. Україна – Грузія
  • 4 липня 2022. Північна Македонія – Україна

У другий груповий етап кваліфікації виходять три кращі команди з групи. Там вони об'єднаються з трьома кращими командами з групи H (Нідерланди, Ісландія, Росія, Італія) зі збереженням своїх результатів. На другому етапі гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі.

Автор: Ігор Саджениця