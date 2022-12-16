"Може грати до 50 років": голкіпер Аргентини розкидався компліментами у бік Мессі

Ліонель Мессі проводить фантастичний чемпіонат світу-2022 з футболу. Капітан збірної Аргентини забиває майже у кожному матчі, що допомогло збірній вже пройти до фіналу Мундіалю.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес розхвалив гру Ліонеля на ЧС-2022 у Катарі. На його думку, Мессі у такій формі, яка дозволить йому виступати на серйозному рівні ще далеко не один рік.

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Мартінес: Він виглядає дуже круто

Аргентинський футболіст назвав сміливу, але космічну цифру у віці, коли Лео може закінчувати професійну кар'єру.

Як для мене, Мессі може грати до 50 років. Він виглядає дуже круто. Він робить так, що складні речі здаються простими. Те, наскільки добре він б'є по м'ячу – це щось. Він ставить м'яч, дивиться на тебе та потрапляє у верхній кут воріт. А якщо він промахується – то м'яч все одно потрапляє у штангу чи поперечку,

– сказав 30-річний воротар.

Навряд такий прогноз сподобається Мессі. Після виходу у фінал ЧС-2022 Ліонель натякнув, що цей Мундіаль став останнім у його кар'єрі професійного футболіста. Мессі вже 35 років, тому він серйозно задумується над закінченням кар'єри.

18 грудня Мессі може підійняти над своєю головою трофей чемпіона світу, якщо Аргентині вдасться здолати чинних чемпіонів світу французів. Початок фіналу ЧС-2022 о 17:00 (за Києвом).

Мессі дебютував за головну команду збірної Аргентини у серпні 2005 року. Дебют Лео розпочав не з голів, а з вилучення у товариській грі проти Угорщини, яка закінчилась перемогою аргентинців 1:2. За усю кар'єру наразі забив 96 голів у 117 матчах. Також у його активі 55 асистів.