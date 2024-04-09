Дві тривоги та камбек луганців: Дніпро-1 та Зоря видали феєричний матч в УПЛ

Дніпро-1 та Зоря забили по два м'ячі у другому таймі очного матчу чемпіонату України. Гра у Дніпрі двічі переривалась через повітряні тривоги.

Дніпро-1 – Зоря 2:2

Голи: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кірюханцев, 55, Горбач, 62.

В чемпіонаті України підійшов до кінця 23 тур УПЛ. На вівторок була винесена гра за участю срібного та бронзового призерів минулого сезону – Дніпро-1 приймав Зорю, пише 24 канал.

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Травма гравця збірної України

Луганська команда змогла вибратися із небезпечної зони, але ризик впасти назад досі зберігається. Натомість Дніпро-1 не надто вражає у 2024 році. Підопічні виграли лише двічі у п'яти матчах та впали на четверте місце.

Проте осічка Кривбасу в матчі з Ворсклою давала дніпрянам надію повернутися у боротьбу за путівку в Лігу Європи. Втім гра проходила для господарів не надто вдало.

Вже на 7 хвилині Дніпро-1 втратив через травму свого лідера Піхальонка, замість якого вийшов Очеретько. Ігрова перевага була на боці підопічних Максимова, хоч Зоря і частіше била по воротах.

Гарячий другий тайм

Головні події зустрічі трапились у другому таймі. За сім хвилин після перерви Дніпро-1 зміг відзначитись аж двічі після стандарті. Спершу після стандарту на добиванні вдало зіграв Сваток.

А через кілька хвилин точний удар головою завдав Гуцуляк, який головою замкнув навіс з кутового. Здавалось, що Дніпро-1 перехопив ініціативу, але Зоря доволі швидко змогла здійснити камбек.

Допомогли в цьому грубі помилки в захисті господарів. Спочатку оборонці Дніпра-1 впустили Кірюханцева, який спіймав на виході Волинця та перевісив голкіпера.

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Другий же гол луганці забили після навісу від Антюха, коли Сарапій програв єдиноборство Горбачу. Ігор оформив свій п'ятий гол у цьому сезоні в усіх турнірах. Зоря на куражі намагалась додавити дніпрян, але у підсумку жодній із команд не вдалось вирвати перемогу.

Дніпро залишається у чотирьох балах позаду Кривбаса, тоді як Зоря закріплюється на 12 місці. Відстань від зони перехідних матчів становить чотири бали. У наступному турі луганці приймуть Чорноморець, тоді як Дніпро-1 зійдеться із Металістом 1925.