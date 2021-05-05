Зоря вирвала перемогу в Дніпра-1 та гарантувала "бронзу" чемпіонату України: відео

У середу, 5 травня, Зоря зіграла з Дніпром-1 у матчі 25 туру чемпіонату України. Підопічні Віктора Скрипника вибороли бронзові медалі у цій зустрічі.

Дніпро-1 – Зоря 0:1

Гол: Юрченко, 79 (пен.)

Вилуення: Ігнатенко, 69

До слова Дніпро-1 – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На полі "Дніпро-Арени" зіграли команди, які практично не мали турнірної мотивації. Зорі, яка виграла крайній матч у Миная, щоб втратити третє місце, треба буде дуже постаратися. А могли б луганці зараз дихати в спину донецькому Шахтареві, якби не провальний матч з Олімпіком.

Дніпро-1 свій попередній м’яч програв без шансів – по рахунку цього не скажеш, але по грі підопічні Йовічевіча повністю поступилися Шахтареві 2:1, причому практично допомогли донецькій команді забити обидва голи.

Матч першого кола закінчився перемогою Зорі 3:1.

Дніпро-1 створив перший небезпечний момент у матчі на 12-й хвилині. Булеца відкинув Пихальонка, а той вистрелив у кут – Мацапура витягнувся і перевів м'яч на кутовий.

На 35-й хвилині Пихальонок вже сам організував красиву атаку, яку сам і завершив дальнім ударом – Мацапура перевів м'яч з-під поперечини на кутовий.

Після перерви Зоря ледь не відкрила рахунок, коли Іванісеня бив метрів з 20-ти і влучив у штангу – Юрчук вже не міг допомогти.

На 69-й хвилині Дніпро-1 несподівано залишився у меншості. Ігнатенко шипами налетів на ступню Жуніора і арбітр після перегляду VAR показав гравцю червону картку.

Зоря за 10 хвилин скористалася своєю перевагою. Прохід Назарини закінчився падінням і випрошуванням пенальті. Суддя показав грати, але все-таки пізніше пішов дивитися повтор і призначив 11-метровий у ворота дніпрян.

Юрченко розвів м'яч і Юрчука по різних кутах та вирвав перемогу для луганчан.

У підсумку, Зоря здобула 3 очки та забезпечила собі бронзові медалі чемпіонату України сезону 2020/21. Дніпро-1 з 29 очками йде на 8 позиції.