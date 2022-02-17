Дніпро-1 заборонив гравцям відповідати на запитання про вторгнення Росії в Україну

Футболісти Дніпра-1 не можуть спілкуватись на тему можливого масштабного вторгнення російських військ в Україну. Представники ЗМІ не отримають відповідь на запитання такого характеру.

Відповідь не чекайте

Аргентинська преса вирішила дізнатись про ситуацію в Україні з вуст легіонерів чемпіонату України. Місцева преса сконтактувалась із трьома футболістами, але отримали чітку відповідь лише від двох із них.

Варте уваги Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну, – легкоатлетка Ліщинська

Атакувальний півзахисник Дніпра-1 Франсіско Ді Франко не зміг відповісти на запитання журналіста, якого цікавила тема можливого вторгнення російських військ у країну, де виступає футболіст.

Клуб не дозволяє мені давати інтерв'ю на цю тему,

– відповів легіонер Дніпра-1

До слова, Ді Франко грає в Україні ще з 2018 року, коли підписав угоду з львівськими Карпатами. Із січня 2020-го виступає за Дніпро-1.

Думка легіонерів інших клубів

А от гравці Руху та Олександрії Фабрісіо Альваренга та Клаудіо Спінеллі заспокоїли аргентинську пресу. Легіонер львівського клубу запевнив, що у Львові, де виступає Рух, немає жодної паніки, а вулицями не ходять військові. Він та його сім'я почувають себе у безпеці.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

16 лютого – дата потенційного вторгнення Росії в Україну. На щастя, день минув спокійно та об'єднав усю країну. Українці запустили синьо-жовтий флешмоб та разом відсвяткували День єднання. До нього також долучились зірки українського спорту.