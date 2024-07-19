Два варіанти заміни Дніпра-1: в УАФ назвали дату, коли вирішать питання вакантного місця в УПЛ

Українська асоціація футболу найближчим часом розгляне питання заміни Дніпра-1 в елітному дивізіоні. Рішення буде ухвалене на Виконкомі УАФ.

Дніпро-1 остаточно втратив місце в Українській Прем'єр-лізі. Через фінансову кризу клуб призупиняє свою діяльність.

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Коли стане відомий склад учасників УПЛ сезону 2024/24

Представники клубів УПЛ задовольнили прохання Дніпра-1 та вивели його з-поміж числа учасників змагань. На засіданні проголосували за дві пропозиції заміни дніпрян, які відправили на Виконком УАФ.

У першому випадку місце Дніпра-1 в елітному дивізіоні отримає Минай, який за підсумком минулого сезону фінішував на 15-му місці.

Другий варіант передбачає організацію мінітурніру за участю чотирьох команд: Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр. Переможець отримає право грати в УПЛ в сезоні 2024/25.

Остаточне рішення щодо заміни Дніпра-1 на Виконкомі УАФ буде розглянуто у понеділок, 22 липня.

Зазначимо, що старт УПЛ через ситуацію з Дніпром-1 перенесли з 25 липня на 3 серпня. Також ПФЛ перенесла дати початку чемпіонатів у Першій та Другій лігах.

До слова, Дніпро-1 не гратиме в Лізі конференцій, куди потрапив за підсумком минулого сезону. Тож угорська Академія Пушкаша автоматично отримає перепустку в третій раунд.