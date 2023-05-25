Натякають на підкуп суддів: Дніпро-1 зробив відео сумнівних моментів матчу з Ворсклою

Дніпро-1 не зумів здобути перемогу у 28-му турі УПЛ над полтавською Ворсклою. Дніпряни й взагалі зазнали поразки, яка може стати фатальною для них у боротьбі за чемпіонство.

Рахунок першого тайму 1:2 на користь Ворскли зберігся до фінального свистка. Однак поєдинок залишив по собі доволі двоякі відчуття через суддівські рішення, які викликають певні сумніви, і не лише у команди, яка програла.

Детальніше про гру Подарунок долі для Шахтаря та Зорі: Дніпро-1 зазнав неприємної поразки від Ворскли – відео голів

Дніпряни сумніваються у чесності суддівства їх матчів

Після поєдинку головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер вщент розніс суддівство у матчі з ворсклянами. наставник причепився до VAR та запропонував використовувати на поєдинках УПЛ по дві машини VAR, якщо одна не допомагає розібратись у деяких моментах гри.

Після поєдинку на ютуб-каналі дніпровського клубу з'явилось відео зі спірними моментами у грі проти Ворскли. Пресслужба Дніпра-1 виділила момент із неооднозначним пенальті у ворота своєї команди. Натомість суддя не поставив 11-метровий у ворота Ворскли, коли м'яч зустрівся з рукою у штрафному майданчику гостей.

Також дніпряни виділили моменти з блокуванням Адамюка, після чого призначили пенальті, та жовту картку Танчика і непоставлений кутовий чи штрафний у моменті з Гуцуляком.

Натомість суддя у подібних ситуаціях виніс кардинально протилежні рішення у подібних ситуаціях, але вже на користь Ворскли.

І подібних епізодів у цьому матчі можна знайти ще дуже багато. Такі рішення дуже нервують гравців, тим більше у надважливих іграх. І розрахунок справдився. Той, хто знає та відчуває, зрозуміє, а решті, яка живе у своєму світі, важко щось довести,

– йдеться під відео у ютубі.

Також у Дніпрі пригадали жовту картку для Сарапія у матчі проти Олександрії, яку намалювали прямо на рівному місці. Через що Сарапій пропустив гру проти Динамо.

У цьому ж поєдинку суддя свідомо показав жовту картку Сватку. Лідер захисту Дніпра-1 тепер вимушено через перебір карток пропустить наступний матч проти Шахтаря, який буде вирішальним у боротьбі за чемпіонство УПЛ.

28 травня Дніпро-1 зіграє проти Шахтаря. Перед цим поєдинком "гірники" мають перевагу над суперником, який йде другим у турнірній таблиці, на 5 балів – 69 проти 64-х у Дніпра-1. Дніпрянам у цій ситуації ще потрібно втримати бодай друге місце. Адже Зоря поступається Дніпру-1 трьома пунктами та йде третьою.

В останньому турі дніпряни зіграють проти Кривбаса.

Одна команда весь матч сидить на чужій половині поля, але до 85-ї хвилини лише саме вона отримує попередження (всього було 6 карток гравцям та одна головному тренеру). Дива, та й годі!...На "Авангарді" відбулася зухвала спроба вбити найголовнішу інтригу у чемпіонаті. На жаль, вона майже вдалася. "Майже" – тому що ми, попри все, обіцяємо докласти у наступному турі усіх зусиль, аби її відродити,

– підсумували у Дніпрі-1.

Відеонарізка спірних моментів суддів у матчі Ворскла – Дніпро-1