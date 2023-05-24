Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Дніпро-1 залишається претендентом на перемогу в УПЛ за підсумками сезону 2022/2023. У 28-у турі команда прийматиме Ворсклу у вівторок, 24 травня. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Ворскла доступна на сайті 24 каналу.

Дніпро-1 посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на два очки. Але попереду в команд очна зустріч. Та для того, щоб і далі залишатися серед претендентів, дніпрянам треба набирати очки в матчі проти Ворскли.

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Полтавський клуб ще теоретично залишається претендентом на єврокубкові місця за підсумками сезону. Команда на шостому місці, але відстає від п'ятої Олександрії на шість очок за три тури до закінчення чемпіонату.

Матч Дніпро-1 – Ворскла відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Початок зустрічі о 13:00.

Дніпро-1 – Ворскла онлайн