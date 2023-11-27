Ефектна перестрілка з вилученням: Дніпро-1 розгромив Чорноморець і залишився лідером УПЛ – відео

Команда Юрія Максимова продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ, здобувши четверту поспіль перемогу. Допомогло у цьому вилучення лідера нападу одеситів.

Дніпро-1 – Чорноморець 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Лєднєв, 59, Танчик, 90, Мірошниченко, 90+2 – Авагімян, 22, Кузик, 76.

В чемпіонаті України підійшла до закінчення основна частина 15 туру УПЛ. На понеділок був винесений матч за участю віцечемпіона Дніпра-1, який приймав Чорноморець, пише 24 канал.

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Підопічні Максимова вважались фаворитом зустрічі, адже під керівництвом цього тренера виграли 8 з 10-ти матчів в УПЛ, в тому числі у Динамо та Шахтаря. А ось Чорноморець з початку жовтня у кризі, одесити виграли всього одну гру з п'яти.

Вже на 16 хвилині господарі відкрили рахунок. Після вкидання з аута Філіппов технічно прийняв м'яч, розвернувся та вразив дальній кут. Для Олександра це вже п'ятий гол цього сезону.

Трохи згодом гості відновили паритет завдяки влучному удару Авагімяна зі штрафного. Але за чотири хвилини після точного удару Артур став антигероєм зустрічі, отримавши пряму червону. Хавбек збив Піхальонка, який вибігав сам-на-сам.

Після цього "моряки" не могли багато створювати біля воріт Волинця. На початку другого тайму Дніпро-1 таки вийшов вперед. Спочатку Адамюк жорстким та влучним ударом завершив комбінацію із Гуцуляком.

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А пізніше Лєднєв замкнув простріл Танчика, якого на небезпечну позицію вивів Піхальонок. Чорноморець спробував зробити камбек та забив зусиллями Кузика.

Але все ж дніпряни взяли своє у компенсований час, довівши рахунок до розгромного. Танчику та Мірошниченку вдались ефектні постріли з-за меж карного майданчика.

Таким чином, Дніпро-1 здобув четверту перемогу в УПЛ поспіль та повернувся на перше місце у турнірній таблиці. А ось Чорноморець продовжує віддалятись від єврокубкової зони. Команда Романа Григорчука тепер дев'ята.