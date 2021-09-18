Дніпро-1 у більшості дотиснув Верес та перервав переможну серію суперника: відео
Джерело:24 канал
Верес 18 вересня зіграв на виїзді проти Дніпро-1 у рамках 8-го туру УПЛ. Єдиний гол господарів визначив переможця матчу.
Дніпро-1 – Верес 1:0
Гол: Чуже, 78
Вилучення: Сергійчук, 75 (Верес)
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Перший гострий момент був аж на 35-й хвилині. Фланговий захисник гостей Солдат наважився на дальній удар – м'яч пролетів повз ворота.
Відповідь команди Йовічевіча була доволі схожою. Нападник Довбик обробив м'яч та пробив з-за меж штрафного. Удар теж був неточним.
На перерву команди пішли за "сухого" рахунку – 0:0.
Подарунок від гостей
Після відпочинку все той же Довбик випередив опікуна на другому поверсі та пробив головою вище воріт. Один із найкращих моментів був у центрбека Вереса Гончаренка. Він потужно пробив у ворота Дніпра-1 після подачі з кутового – голкіпер Кожокару продемонстрував дива гри на лінії.
Господарі забили гол, але взяття воріт було скасоване через фол в атаці на воротарю Когуту.Вилучення! На 75-й хвилині гості залишились у меншості. Дуже грубо у підкаті зіграв Сергійчук та побачив перед собою пряму червону картку.
Господарі скористались більшістю та відкрили рахунок у зустрічі. Джурешек обікрав суперника, увірвався з м'яч у штрафний та прострілив на Чуже. Хорвату нічого не залишалось, як забити у порожні ворота – 1:0.
- Цей гол став переможним для дніпрян. Підопічні Ігоря Йовічевіча здобули домашню перемогу. Тепер у його команди 16 очок та 4 місце. Верес із 11 пунктами йде восьмим.
Дніпро-1 – Верес відеоогляд