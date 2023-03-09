Трансферна ціль багатьох клубів: у Дніпро-1 розповіли, як намагаються зберегти Довбика
Джерело:ютуб-канал СК Дніпро-1
Дніпряни були дуже активні на зимовому трансферному ринку. Лідер УПЛ поповнився аж 8 новими футболістами, а ще троє повернулись із оренди з інших клубів.
Однак зазнала команда й втрат. Команду покинуло 9 гравців, але у цій когорті, яким вказали на вихід, немає лідера Дніпра-1 Артема Довбика. Дніпровський клуб усіма силами намагається втримати забивного форварда, без якого вже складно уявити Дніпро-1.
Читайте також Забивний легіонер, який запалює в АПЛ, повернеться у Шахтар
Русол: Не знаю, що впливає на рішення Довбика
Виконавчий директор команди Андрій Русол відповів на запитання про Довбика, яке так хвилює фанатів Дніпра-1. Колишній захисник дніпровського клубу запевнив, що керівництво веде перемовини з Артемом щодо пролонгації контракту. Однак все залежатиме від рішення нападника, якого активно сватають у топові чемпіонати Європи.
Русол сподівається, що найближчим часом з'явиться якась конкретика щодо Довбика та його майбутнього в Україні.
Ми зараз з Артемом ведемо переговори щодо нового контракту. Сподіваюся, найближчим часом ми матимемо якісь новини. І ми це розуміємо, і добре, що Артем розуміє, що якщо ми розлучатимемося, то це має бути хепі-енд для двох сторін. Думаю, ми знайдемо компроміс. Фактори? Не знаю, що впливає на рішення Довбика, але, гадаю, той єврокубковий турнір, де ми виступатимемо, вплине на рішення,
– сказав Русол.
Нагадаємо, що контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року.
Раніше у ЗМІ літали чутки, що начебто Артемом зацікавились два гранди України – Динамо та Шахтар. Однак нападник не хоче продовжувати розвиватись в УПЛ, а хоче спробувати свої сили за кордоном.
Дніпро-1 залишається лідером УПЛ у сезоні-2022/2023. Однак відставання Шахтаря скоротилось до нуля. В обох клубів по 36 балів.
Кар'єра Артема Довбика в Україні
- 25-річний нападник, який у 2015-му році перебрався у Дніпро. Вже у квітні 2016-го пішов в оренду у Заря Бельци.
- У 2018 році підписав повноцінний контракт із клубом Мідтьюлландом із Данії. Пограв у цій країні до 2020 року та повернувся у Дніпро-1.
- За Дніпро-1 провів вже 69 матчів, у яких забив 41 гол та віддав 12 асистів.
- За минуле Дніпро, яке існувало до 2020 року, відіграв 24 поєдинки (6 м'ячів).
- У Дніпро-1 став справжнім лідером команди та навіть виводив колектив на поле із капітанською пов'язкою.
- У поточному сезоні Довбик вже провів 24 зустрічі, у яких наколотив 17 голів та віддав 5 результативних передач.