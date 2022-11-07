Знову АЕК: Дніпро-1 отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги конференцій

Відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій. На цій стадії Україну представляє Дніпро-1. 7 листопада він отримав суперника – АЕК Ларнака.

Дніпро-1 отримав суперника в стикових матчах Ліги конференцій.

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Суперником українського клубу став кіпрський АЕК із Ларнаки. Саме з цією командою Дніпро-1 грав у плей-оф кваліфікації Ліги Європи і поступився за підсумком протистояння (0:3 та 1:2).

А після цього АЕК потрапив в один квартет із київським Динамо на груповому етапі Ліги Європи. В першому матчі переміг АЕК (1:0), а друга гра закінчилася внічию (3:3), яка і позбавила киян можливості вийти з групи.

Перший матч 16 лютого 2023 року спортклубівці проведуть у гостях, а 23 лютого зіграють матч-відповідь вже на своєму полі.

У випадку перемоги, Дніпро-1 вийде в 1/8 фіналу.

Фінал Ліги конференцій сезону 2022/2023 пройде 7 червня на "Еден Арені" у Празі.