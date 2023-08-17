ВАР проти Дніпра-1: Славія зрівняла рахунок та стала на крок ближчою до наступного раунду

Другий тайм краще розпочали футболісти Дніпра-1. Але проґавили контратаку Славії, як стала гольовою.

Перший тайм матчу-відповіді закінчився мінімальною перевагою Дніпра-1 на табло. Єдиний гол у перші 45 хвилин забив Рубчинський, який зумів прошити голкіпера чехів з-за меж штрафного майданчика, повідомляє 24 Канал.

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Чехи таки пробили Кінарейкіна

Старт другого тайму був за дніпрянами. Але оголені зони захисту зіграли "злий жарт" із командою Кучера, які стрімголов побігли на ворота Славії. Чим й скористався Юречка. Нападник чеського клубу залишився один т легко пробив повз Кінарейкіна.

Спершу головний арбітр зустрічі угледів офсайд, тому взяття воріт було скасоване. ле через декілька секунд він же вказав на центр поля. Після перегляду ВАР суддівське рішення змінилось не на користь українців.

Сарапій дещо затримався під час створення положення поза грою – 1:1.

За підсумками двох зустрічей рахунок на користь Славії 1:4.