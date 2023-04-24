Довбик йде до рекорду: Дніпро-1 у гольовому матчі на останніх хвилинах дотиснув Рух – відео

"Спортклубівці" у важливому поєдинку змогли обіграти аутсайдера УПЛ та наздогнати "гріників". До того ж, Артем Довбик впевнено рухається до рекордного показинка

Дніпро-1 – Рух 3:2

Голи: Сарапій, 9, Довбик, 27, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

Дніпро-1 та Рух провели зустріч в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій переможцями змогли стати "спортклубівці". Колективи видали вогняний поєдинок, проте дніпровський колектив більше жадав перемоги, пише 24 Канал.

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Дніпро-1, якому Динамо, зігравши внічию з "гірниками" (1:1), подарувало нагоду наблизитися до Шахтаря, з перших хвилин кинувся атакувати свого опонента. Проте в один момент "спортклубівці" ніби втратили орієнтацію в просторі та на рівному місці почали дарувати гольові моменти львівській команді.

Дніпрянам швидко вдалося вийти вперед з аутсайдером Української Прем'єр-ліги. На 9-ій хвилині зустрічі Едуард Сваток з другої спроби зміг заштовхати м'яч у ворота Руха після подачі з кутового. Гравці "жовто-чорних" сперечалися з арбітром, оскільки вважали, що м'яч лінію не перетнув, проте лайнсмен відпрацював епізод на "ура", 1:0.

Подвоїти перевагу у матчі судилося саме Артему Довбику, який підійшов виконувати одинадцятиметровий удар. Нападник Дніпра-1 максимально холоднокровно реалізував шанс та забив 19 свій гол у поточному чемпіонаті України (2 з пенальті), зазіхнувши на рекордний показник Генріха Мхітарян, у якого 25 голів за один сезон УПЛ.

Проте наприкінці першого тайму дніпровський колектив вирішив "каші наварити". Спершу капітан "спортклубівців" помилився на рівному місці, що дозволило "рухівцям" обікрасти центрбека, а Таллесу на 33-ій хвилині зустрічі з меж карного майданчика підправити м'яч у сітку воріт та скоротити відставання, 2:1.

Уже за мить Рух знову відзначився у ворота суперника та знову з помилки гравців Дніпра-1. Цього разу претендентом на фейл року став голкіпер "спортклубівців" Макс Валеф. Бразильський воротар вибіг з-за меж власного карного майданчика, у бажанні вибити якнайшвидше м'яч, проте той банально його перескочив, а Юрію Климчуку просто залишалося вразити пусті ворота, що він і зробив, 2:2.

У другій половині зустрічі команди вгамувалися і припинили шоу. Дніпровському колективу ніяк вдавалося виправити власні помилки. Наприкінці зустрічі "спортклубівці" сміло претендували на пенальті, та от для правильності рішення арбітру матчу не вистачило системи VAR, за допомогою якої рефері точно б призначив одинадцятиметровий удар. Та "спортклубівці" все ж добилися свого, оскільки на 90+3-ій хвилині матчу Ігор Когут вирвав перемогу для своєї команди, вкотре подарувавши перемогу Дніпру-1 у нервовому матчі, 3:2.

Таким чином, Дніпро-1 підтискає Шахтар, посідаючи 2-у сходинку (48 очок) та відстаючи від "гірників" на 5 балів, проте "спортклубівці" все ще мають гру в запасі. Щодо Руха, то вони все ще знаходяться у зоні вильоту, зайнявши 15-е місце УПЛ (19 очок), та від порятункової території львівський колектив відстає всього на три бали.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Рух:

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