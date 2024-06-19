Українські команди вриваються у боротьбу: відбулося жеребкування Ліги конференцій

У середу,19 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Своїх суперників дізналися Дніпро-1 та Полісся.

За результатами турнірної таблиці УПЛ, до кваліфікації Ліги конференцій вийшли Дніпро-1 та Полісся. Дніпряни посіли четверте місце, а житомиряни, відповідно, п'яте, пише 24 канал.

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Хто став суперником українських команд

Дніпро-1 зіграє проти угорської Академії Пушкача, а Полісся – проти словенської Олімпії.

У турнірі візьмуть участь 98 команд або пар учасників. Їх буде розподілено на два потоки: Основний шлях та Шлях чемпіонів. В кожному з цих потоків команди, своєю чергою, поділять на дві групи: сіяні та не сіяні, згідно з рейтингом.

Футбольні клуби Дніпро-1 та Полісся потрапили до Основного шляху турніру. Дніпряни отримали місце у сіяній групі, а житомиряни будуть грати у не сіяній групі.

Відзначимо, що перші матчі відбудуться 25 липня, а матчі-відповіді – 1 серпня.