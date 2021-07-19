Дніпро-1 оголосив про повернення результативного легіонера
19 липня 2021 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Дніпра-1
СК Дніпро-1 оголосив про повернення хорватського футболіста Маріо Чуже. Нападник перейшов у Дніпро-1 з Динамо Загреб.
Повернення Чуже
Хорватський форвард Маріо Чуже, контракт якого належить загребському Динамо, знову продовжить кар'єру у Дніпрі-1.
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Орендна угода між клубами підписана терміном на один рік.
- Навесні 2021 року Маріо вже виступав за Дніпро-1. Тоді дніпряни та хорватські динамівці домовилися про оренду до кінця сезону.
- Чуже за половину сезону зумів стати найкращим снайпером Дніпра-1 у чемпіонаті України. На його рахунку 7 голів у 13 матчах.
- Завдяки вдалій грі у Дніпрі-1 чуже привернув увагу київського Динамо. Повідомлялося, що кияни цікавилися хорватом.