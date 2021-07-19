Дніпро-1 оголосив про повернення результативного легіонера

СК Дніпро-1 оголосив про повернення хорватського футболіста Маріо Чуже. Нападник перейшов у Дніпро-1 з Динамо Загреб.

Повернення Чуже

Хорватський форвард Маріо Чуже, контракт якого належить загребському Динамо, знову продовжить кар'єру у Дніпрі-1.

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Орендна угода між клубами підписана терміном на один рік.