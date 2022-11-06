Джокер Кучера приніс результат: Дніпро-1 впевнено переміг Минай в Ужгороді – відеоогляд

Дніпро-1 здобув чергову перемогу в матчі проти Минаю в чемпіонаті УПЛ. Дніпряни закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці.

Дніпро-1 – Минай 3:1

Голи: Сарапій, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 - Воробчак, 64.

Поєдинок в Ужгороді між Дніпром-1 і Минаєм відкривав недільну програму матчів 11-го туру УПЛ. Лідер чемпіонату грав після виснажливого поєдинку Ліги конференцій, тож підопічні Володимира Шарана сподівалися скористатися втомою суперників.

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Втім, початок зустрічі був за командою Кучера. Гравці Дніпра-1 раз за разом створювали загрозу воротам Бандури. На 17-й хвилині поєдинку форвард номінальних господарів Артем Довбик після стінки з Амашом завдав небезпечного удару, але від голу Минай врятувала стійка.

Закарпатівці відповідали гострими контратаками, але ударам Твердохліба та Вітенчука бракувало влучності. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

План на гру Шарана спрацював на 62-й хвилині. Передачу досвідченого Немчанінова на дальній стійці замкнув ексгравець Прикарпаття Воробчак. Цей гол став першим для 22-річного хавбека в елітному дивізіоні.

Фартова заміна Кучера

Головний тренер дніпрян Олександр Кучер блискавично відреагував на пропущений гол, випустивши на поле Когута і Гуцуляка. А вже на 66-й хвилині спортклубівці зрівняли рахунок в матчі. Сарапій вдало замкнув передачу з кутового, забивши свій другий м’яч за Дніпро-1.

Футболісти Минаю опинилися в нокдауні після пропущеного гола. А вже за хвилину Гуцуляк, який тільки з’явився на полі, скористався розгубленістю суперника. Комбінацію за участю Піхальонка і Бузанелло точним ударом завершив вихованець Карпат.

На цьому дніпряни не зупинилися. Знову в центрі подій опинився джокер Кучера Гуцуляк, який віддав гольовий пас на Амаша. Удар алжирця зробив рахунок на табло 3:1.

Після третього пропущеного голу гравці Минаю опустили руки і дніпряни впевнено довели матч до завершення.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Минай

Після здобутої перемоги в Ужгороді команда Кучера набрала 28 балів і продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті. Минай залишився на 11-й сходинці. В активі закарпатівців 9 очок.