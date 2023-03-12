Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ – відео

Київське Динамо зіграє проти лідера УПЛ у неділю, 12 березня. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Динамо доступна на сайті 24 каналу.

У неділю, 12 березня, пройде центральний поєдинок 17 туру УПЛ. В Ужгороді лідер турнірної таблиці Дніпро-1 протистоятиме київському Динамо.

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Команда Олександра Кучера продовжує сенсаційно утримувати лідерство в чемпіонаті України. Щоправда, нічия у стартовій грі 2023 року проти Олександрії підкосила дніпрян. Це дозволило Шахтарю зрівнятись зі спортклубом по очках.

Натомість Динамо провалює цей сезон. Команда Мірчі Луческу ганебно вилетіла з єврокубків, а в чемпіонаті вже сім разів втратила очки. Кияни йдуть лише на четвертому місці, відстаючи від Дніпра-1 та Шахтаря на шість балів при грі в запасі у конкурентів.

Одна з поразок Динамо відбулась як раз у матчі проти дніпрян в першому колі. Наприкінці серпня підопічні Кучера відгрузили "біло-синім" три сухих м'ячі. Точними ударами відзначились Сарапій, Піхальонок та Рубчинський.

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Онлайн-трансляцію матчу Дніпро-1 – Динамо відбудеться на сайті 24 каналу. Відео доступне в цій новині нижче. Початок – 12 березня о 13:00 за київським часом.

Дніпро-1 – Динамо онлайн