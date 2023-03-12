Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ – відео
Джерело:Football Hub
Київське Динамо зіграє проти лідера УПЛ у неділю, 12 березня. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Динамо доступна на сайті 24 каналу.
У неділю, 12 березня, пройде центральний поєдинок 17 туру УПЛ. В Ужгороді лідер турнірної таблиці Дніпро-1 протистоятиме київському Динамо.
До теми Перед грою УПЛ гравці вшанували пам'ять воїна, розстріляного росіянами за "Слава Україні": фото
Команда Олександра Кучера продовжує сенсаційно утримувати лідерство в чемпіонаті України. Щоправда, нічия у стартовій грі 2023 року проти Олександрії підкосила дніпрян. Це дозволило Шахтарю зрівнятись зі спортклубом по очках.
Натомість Динамо провалює цей сезон. Команда Мірчі Луческу ганебно вилетіла з єврокубків, а в чемпіонаті вже сім разів втратила очки. Кияни йдуть лише на четвертому місці, відстаючи від Дніпра-1 та Шахтаря на шість балів при грі в запасі у конкурентів.
Одна з поразок Динамо відбулась як раз у матчі проти дніпрян в першому колі. Наприкінці серпня підопічні Кучера відгрузили "біло-синім" три сухих м'ячі. Точними ударами відзначились Сарапій, Піхальонок та Рубчинський.
Читайте також Останній шанс для Динамо поборотися за чемпіонство: чи зможуть кияни здолати Дніпро-1
Онлайн-трансляцію матчу Дніпро-1 – Динамо відбудеться на сайті 24 каналу. Відео доступне в цій новині нижче. Початок – 12 березня о 13:00 за київським часом.
Дніпро-1 – Динамо онлайн